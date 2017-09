Pegada diante do Paraná vira modelo para Figueirense continuar fora do Z-4, diz capitão

Série B 29/09/2017 | 21h32 Atualizada em

Capitão valoriza espírito da equipe no triunfo que deixa o Figueira fora do Z-4

O Figueirense venceu o Paraná, por 1 a 0, e deixou a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo nesta sexta-feira foi truncado, vencido com gol de pênalti, anotado pelo artilheiro Henan. A equipe alvinegra teve dificuldades, o jogo foi truncado, difícil. Porém, a pegada que serviu ao triunfo também deve ser modelo para que o time continue fora do Z-4, de acordo com o capitão Marquinhos.

— Era um jogo muito importante, contra a excelente equipe do Paraná, mas é jogado dentro de campo, nos 90 minutos. A gente tinha que se impor dentro de casa. A equipe está de parabéns pelo empenho, com esse espírito a gente vai tirar o clube dessa situação — disse o zagueiro, na saída de campo, para a rádio CBN Diário.

A equipe ainda depende dos resultados em partidas deste sábado para conseguir ficar de fora da zona de rebaixamento em definitivo. De qualquer forma, o resultado nesta sexta-feira foi importante para dar confiança ao time alvinegro. Afinal o Figueirense enfrentou o terceiro colocado da competição.

— Mostramos nossa força, temos que agradecer a torcida, estamos muito feliz. Demos um passo importante e agora só vai melhorar. A gente tem tudo pra se dar bem, tudo pra sair dessa situação.

O Figueirense passou 101 dias na área ingrata da classificação. Depois que entrou, ainda na nona rodada, ficou de fora apenas uma noite, e espera que isso não se repita no fim de semana. Para que enfim se ausente da zona de degola, o Luverdense terá de perder para o Ceará e o Santa Cruz não pode passar de um empate com o Internacional nos jogos deste sábado. Na próxima rodada, o Figueira enfrenta o próprio Luverdense, fora de casa, às 19h do próximo sábado.

