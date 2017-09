Nova York 29/09/2017 | 10h57

O preço do barril de petróleo abriu com pequena baixa nesta sexta-feira em Nova York, em um mercado que encerra a semana em calma após muitos movimentos vinculados às tensões geopolíticas sobre o Curdistão.

Às 13H05 GMT (10H05 horário de Brasília), o barril de light crude (WTI) para entrega em novembro caía 13 centavos, a 51,44 dólares no New York Mercantile Exchange (Nymex) depois de ter começado a sessão no mesmo nível que na véspera.

* AFP