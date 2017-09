Prefeitura começa a realizar o reparo dos painéis de energia da Arena

Futebol 27/09/2017 | 20h44 Atualizada em

Os painéis de energia da Arena Joinville, danificados desde maio deste ano, poderão voltar a funcionar normalmente no fim de outubro. Pelo menos, esta é a informação da Secretaria de Comunicação da Prefeitura.

Em 25 de maio deste ano, os painéis queimaram e, desde então, o estádio precisa de um gerador para ter energia. As torres de iluminação só funcionam com o uso de outro gerador – como aconteceu nas partidas entre JEC e Macaé e JEC e Mogi Mirim.

Segundo a Prefeitura, houve demora na aprovação do projeto de reparo destes painéis. Quem precisava dar o “ok” era a Celesc, que só o fez há poucas semanas. Agora, finalmente o projeto está em execução, com previsão de conclusão no fim do próximo mês.

Como o Joinville teve poucos jogos à noite, o uso do estádio não chegou a ser um problema neste período. No entanto, transmissões de jogos (do Esporte Interativo, por exemplo) foram suspensas por receio de que houvesse algum problema de energia nestes jogos.

Em relação à instalação das cadeiras na Arena Joinville, a secretaria de comunicação informa que todas as peças já foram instaladas na arquibancada central do estádio. Resta agora a instalação nas arquibancadas atrás dos gols.

O próximo passo é a instalação das cadeiras rebatíveis no nível 2 da arquibancada coberta. De acordo com a Prefeitura, estas cadeiras já chegaram e as obras devem ser concluídas ao longo do próximo mês.