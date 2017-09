Presidente da Infraero vem a SC discutir ampliação do aeroporto de Navegantes

Moacir Pereira 29/09/2017 | 03h25 Atualizada em

O presidente da Infraero, Rogério Barzellay, estará na próxima segunda-feira participando de audiência pública em Navegantes. Na pauta, os projetos de ampliação do aeroporto e das obras de proteção nas áreas de embarque e desembarque de passageiros. A audiência será a partir das 11h30min e foi requerida pelo deputado Jorginho Melo (PR).

Militares

Encontro inédito ocorreu nesta quinta na Fiesc, com a presença de representantes das Forças Armadas, do Senai e do Instituto Euvaldo Lodi. Em avaliação, a participação da indústria catarinense, que é uma das mais diversificadas do Brasil, nos produtos utilizados pelas unidades militares. Problemas relacionados com sistema de energia na Amazônia, manutenção de equipamentos, entre outros, foram abordados na reunião.

Foto: Filipe Scotti / Fiesc

Procuradoria Federal

Procurador-geral Federal, Celso José da Fonseca Filho, estará nesta sexta em Florianópolis para uma reunião com os Procuradores de Santa Catarina. Órgão da Advocacia-Geral da União, a Procuradoria atua em SC com 180 procuradores federais, dos quais 60 atuando na Capital. É responsável por todas as ações judiciais das autarquias, fundações e agências reguladoras federais. Tramitam nesta sexta na Justiça mais de 50 mil processos sob a responsabilidade da Procuradoria Federal, sendo que 22 mil versando sobre matéria previdenciária.

Inovação

Um sistema inovador que aumenta a receita e a agilidade dos processos, otimiza o tempo e os recursos e garante mais transparência na gestão das agencias reguladoras em todas as modalidades de transporte de passageiros está sendo apresentado no 10º Congresso Brasileiro de Regulação, que se encerra nesta sexta em Florianópolis. Chamado de STIP, o sistema foi concebido pela Softplan, uma das maiores empresas de software do Brasil. O STIP permite integração e acesso de todas as pontas da cadeia: empresas, concessões, reguladores e usuários.

Casamento

Lideranças nacionais do PSDB, como os governadores Geraldo Alckmin e Marconi Pirillo, confirmaram presença neste sábado em Santa Catarina. Virão a Florianópolis para o casamento de Eduardo Moreira com a advogada Nicole Rocha. Lá estarão os prefeitos de Florianópolis Gean Loureiro e Joinville Udo Döehler, ex-governadores e parlamentares. Os noivos viajarão para Amsterdam, Paris e Roma. A advogada realiza estudos sobre a historia da arte.

Portugal

Governador Raimundo Colombo viaja nesta sexta para Portugal. Em Lisboa vai participar das homenagens ao ex-governador Jorge Bornhausen que estará completando 80 anos. Lideranças políticas estaduais, de São Paulo, Rio, Brasília e Pernambuco confirmaram presença no encontro marcado para domingo. Os familiares de Bornhausen já se encontram na capital portuguesa.

Saneamento

Presidente da Casan, Valter Galina, determinou urgência à equipe técnica da Casan para obtenção da licença ambiental dos projetos de esgoto do Canto dos Araçás e do Vilage 3, ambos na Lagoa da Conceição. Foi o que comunicou aos diretores da Associação dos Moradores dos Aracás, durante audiência na estatal. Informou, também, que já tem garantido os recursos para a execução imediata das duas obras.

