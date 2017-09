Professor da UFSC é pré-candidato à presidência pelo PSOL 

Moacir Pereira 30/09/2017 | 03h30 Atualizada em

O professor Nildo Ouriques, do Departamento de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina, é pré-candidato à presidência da República pelo PSOL. Já lançou um manifesto de lançamento da candidatura, com dezenas de assinaturas de militantes partidários de vários Estados. Ouriques é, também, presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos e líder dos bolivarianos em Santa Catarina e no Brasil.

Dedicação exemplar

Depois de 40 anos de permanente atuação no Hospital de Caridade, despediu-se da Secretara da Irmandade do Senhor dos Passos a servidora Nair Albertina Garcia Felisbino. Iniciou atividades no serviço de recursos humanos e revelou-se funcionária exemplar. Os colegas se reuniram para a despedida, após homenagem do provedor da Irmandade, Nelson Pamplona (D) e do Diretor Léo Mauro Xavier, formado em 1956 e que há 58 anos exerce a medicina no Caridade.

Anulação

A decisão do ministro Ricardo Levandowski, do STF, de anular a cassação do ex-prefeito de Brusque, Paulo Eccel, do PT, mantém acesa uma antiga polêmica sobre punições rigorosas aplicadas pela Justiça Eleitoral. Paulo Eccel foi excluído da vida pública em 2015, pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar seu mandato por 4 a 3, Brusque viveu um período de instabilidade e o ex-prefeito inelegível e impedido de exercer função pública. Quem vai reparar os prejuízos políticos e pessoais que sofreu?

A denúncia

O advogado Felisberto Córdova, que denunciou suposta cobrança de propina do desembargador Eduardo Gallo na votação de projeto no Tribunal de Justiça, já prestou depoimento no inquérito aberto pelo Judiciário. Ele diz que não revela o conteúdo das declarações porque a investigação corre em segredo de Justiça e que deverá ter desdobramentos.

Turismo

Estande de Santa Catarina bombou na 45ª edição da ABAV Expo Internacional de Turismo, encerrada ontem em São Paulo. Cerca de 100 catarinenses, entre agentes, operadores, empresários e autoridades da área participaram. O presidente da Santur, Waldir Walendowski, disse que o Estado continua sendo referência nacional e fez ampla divulgação com variada folheteria. Teve a maior delegação.

Vinhos

Os produtores de vinhos de altitude marcaram presença na Feira da Associação brasileira de Agência de Viagens de Santa Catarina pela primeira vez. Promoveram encontros de degustação com produtos da região serrana. O empresário Cláudio Uchoa, por sua vez, confirmou 425 voos charters para a próxima temporada. Prevê um aumento dos voos fretados em 10%. Cresce também no Estado o turismo de luxo e o ciclo turismo.

Justa homenagem

A Camerata Florianópolis presta neste sábado uma inédita e singular homenagem ao grande compositor e maestro catarinense Edino Krieger, uma das maiores referências da música brasileira no exterior. Haverá um concerto especial à 21h, no Teatro do CIC, com uma seleção das melhoras composições de Edino Krieger, um dos mais premiados compositores nos últimos 50 anos. Direção do maestro Jeferson Della Rocca.

Nos EUA

Secretário da Educação, Eduardo Deschamps, viaja hoje para Nova York, a convite da Embaixada Americana. Integra uma delegação de educadores brasileiros que vai conhecer experiências sobre flexibilização curricular do ensino médio. O secretário pretende levantar os projetos adotados nas escolas modelo. Ele fica até quinta-feira em NYC e depois segue para Manchester.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira

STF anula cassação do ex-prefeito Paulo Eccel

Diretor da Infraero vem a SC discutir ampliação do aeroporto de Navegantes

Câmara dos Deputados aprova, na verdade, uma reforminha política