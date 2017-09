Programas da prefeitura de Blumenau aumentam parcerias com iniciativa privada

Administração pública 28/09/2017 | 20h25 Atualizada em

Primeira intervenção do projeto "Empresa Amiga da Escola" ocorreu em uma unidade no bairro Ribeirão Fresco, que recebeu pintura nova

Nos momentos difíceis, uma ajuda dos amigos vai bem. O recado fraterno de uma letra como "With a Little Help From My Friends", dos Beatles, pode ter relação com um universo estranho ao dos garotos de Liverpool – o do poder público em tempos de crise. Quatro projetos aprovados na Câmara de Vereadores e implantados pela prefeitura de Blumenau entre junho e setembro buscam conseguir atender as demandas com uma ajuda se não de amigos, mas de parceiros. Para ser mais específico, empresas parceiras, dispostas a assumir gastos de manutenção em praças, escolas e projetos de esporte e paradesporto. Em troca, a prefeitura oferece geralmente placas de divulgação institucional e, em alguns casos, a possibilidade de usar esses locais.

O projeto mais avançado é o Adote Uma Praça, vinculado ao Programa Cidade Jardim, da Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana. A proposta foi divulgada em maio, mas lançada oficialmente há um mês com a concessão dos cuidados de 11 praças a empresas e uma meta de chegar a 40 ao fim do ano. Um mês depois, o projeto já alcançou a meta dos 40 espaços adotados. Agora, o objetivo é atingir 100 antes da chegada de 2018. Ao alcançar esse número, a estimativa é de uma economia de R$ 600 mil anuais – o equivalente ao gasto durante um mês inteiro somente com roçadas nas ruas.

– Primeiro, a praça muitas vezes é o cartão de visita das empresas, há um interesse até econômico e publicitário de criar o compromisso social com o bairro e com as pessoas. Segundo, muita gente quer deixar o quintal da empresa mais bonito – explica o secretário Marcelo Schrubbe sobre as motivações das empresas que já mostraram interesse.

Nesse meio tempo, ideia semelhante também foi aplicada em projetos como o Empresa Amiga da Escola, proposto pelo vereador Ricardo Alba (PP). A ideia prevê que empresas ajudem em reformas e melhorias de creches e colégios e possam divulgar a marca em placas nesses locais. A primeira intervenção pelo projeto ocorreu dia 16, com a pintura da escola Pastor Faulhaber, no bairro Ribeirão Fresco. As negociações costumam ser feitas entre as empresas e a direção escolar ou as associações de pais e professores (APPs). Segundo o vereador, mais duas obras pelo projeto estão programadas. A Secretaria de Educação diz que há possibilidade de parcerias com empresas em todas as 126 unidades de ensino da cidade.

Projetos sobre esporte ainda em fase inicial

Os outros dois projetos de parcerias entre empresas e o poder público caminham de forma mais tímida. O Empresa Amiga do Esporte e Lazer, do vereador Almir Vieira, prevê o apoio da iniciativa privada para a doação de materiais, manutenção de equipamentos esportivos e reforma de espaços para atividades físicas. Até agora oito empresas teriam manifestado interesse de participar, mas nenhum convênio foi firmado. Por fim, o Empresa Amiga do Paradesporto, do vereador Marcos da Rosa, estimula o mesmo tipo de apoio, mas a paratletas, ajudando o trabalho liderado pela Associação de Paradesporto Escolar de Blumenau (Apesblu).

Especialistas aprovam parcerias, mas reforçam que elas precisam ser transparentes

Os projetos de parecerias público-privadas não são exclusividade de Blumenau. Guardam semelhança com as chamadas parcerias a custo zero implantadas pelo prefeito de São Paulo, João Doria, também do PSDB, que já resultaram em adoção de praças, revitalização de monumentos e conserto de carros da frota pública por empresas privadas.

Questionado se as medidas denotam limitação de investimento, o secretário de Conservação e Manutenção Urbana Marcelo Schrubbe reconhece as dificuldades financeiras diante das demandas que aumentam a cada dia, mas acredita que os convênios possam ajudar a cidade.

– Você não economiza, não deixa de gastar, só transfere a alocação do recurso, mas com isso consegue chegar mais longe em outras áreas. No nosso caso, por exemplo, será possível avançar em tapa-buracos, sinalização de trânsito e roçadas – defende.

No entanto, o secretário de Gestão e Transparência Paulo Costa não esconde que, com dois anos de despesas crescentes e dificuldade financeira dos municípios, qualquer possibilidade de economia deve ser aproveitada para amortizar as contas e até mesmo gastos extras como os que surgiram com as chuvas de janeiro na região Sul da cidade.

Para a professora do curso de Direito da Univali e mestre em Gestão de Políticas Públicas, Queila Jaqueline Nunes Martins, a experiência mostra que parcerias assim são um sucesso em todo o mundo e sempre muito bem-vindas, sobretudo no momento atual de crise. O único alerta, porém, é para a necessidade de transparência.

– Eu vejo com bons olhos, tem tudo para dar certo. Agora, claro, numa cultura endêmica de corrupção, tudo pode dar muito errado. Por isso é preciso fiscalização. Os contratos devem ser publicizados, estar disponíveis para consulta nos portais da transparência. Quando se divulga isso, se houver corrupção a gente vai pegar. Mas vejo que tem tudo para dar certo – frisa.

O advogado Jorge Lobe, coordenador da Comissão de Moralidade Pública da OAB de Blumenau e membro do Observatório Social, também apoia as parcerias entre setor privado e a esfera pública e acredita que a relação poderia até mesmo ser aprofundada para áreas como a saúde:

– A sociedade tem que se envolver com a coisa pública, contribuindo com a manutenção desses espaços ou complementando a própria função do Estado, mas numa aproximação que diga respeito ao exercício de cidadania. É o setor privado assumindo um papel perante o poder público de ser agente do desenvolvimento econômico e social.