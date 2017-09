PSG de Neymar tem prova de fogo contra Bayern; Barça busca sequência na Liga dos Campeões

Paris 26/09/2017 | 12h05

O Paris Saint-Germain contratou Neymar para mudar de patamar e conquistar a Liga dos Campeões, mas o primeiro grande desafio da equipe é nesta quarta-feira, contra o Bayern de Munique, pela segunda rodada do tão sonhado torneio continental.

O dia de confrontos europeus vai ser marcado por grandes duelos, como a visita do Chelsea ao novo estádio Wanda Metropolitano do Atlético de Madri, ou a busca do Barcelona por mais uma vitória na competição, contra o Sporting Lisboa fora de casa.

O time da capital francesa pagou 222 milhões de euros para tirar Neymar do Barça com o objetivo claro: brilhar na Europa e conquistar a Champions, algo que o PSG ainda não conseguiu desde a chegada dos altos investimentos do proprietários do Catar, em 2011.

Depois de atropelar o Celtic por 5 a 0 fora de casa, o PSG agora precisa provar a si mesmo contra um dos maiores clubes do continente: o Bayern de Munique, pentacampeão da Champions com craques como o polonês Robert Lewandowski e o holandês Arjen Robben.

"O dinheiro não marca gols. É a qualidade sobre o campo que conta", provocou Robben nesta terça.

PSG-Bayern no Parque dos Príncipes é o jogo ideal para que o time da capital francesa demonstre que está preparado para a missão. Mas a preparação para o duelo foi contaminada com a disputa entre Cavani e Neymar para decidir quem cobraria pênalti contra o Lyon, há 10 dias.

Desde então, os dois atacantes não voltaram a jogar juntos. O brasileiro sentiu dores no dedo do pé e não jogou na partida contra o Montpellier, empatada sem gols e com falta de criatividade ofensiva diante dos adversários. Todos esperam ver como a definição das cobranças foi definida e se os dois principais jogadores do time se reconciliaram em campo.

O Bayern pode não ser o rival ideal para consertar esse tipo de conflito interno, já que conta com poderoso esquema ofensivo, além de jogadores como Arturo Vidal, Thiago Alcántara. Mas os bávaros não jogaram bem na última partida contra o Wolfsburg e têm início de temporada abaixo do esperado.

- Novo estádio -

No outro grande jogo do dia, o Atlético de Madri recebe o Chelsea.

Antoine Griezmann gostou de jogar no novo estádio Wanda Metropolitano, marcando um gol na abertura e outro na vitoria por 2 a 0 sobre o Sevilla. Contra os Blues, o time colchonero espera pontuar mais do que na estreia contra a Roma (0-0) e vai ter o apoio de 68.000 torcedores em sua nova casa.

Do outro lado, o Chelsea lidera o grupo C graças ao festival de gols contra o Qarabag (6-0). Na última rodada da Premier League, o time de Antonio Conte goleou o Stoke por 4 a 0.

A partida tem uma particularidade, já que o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa deixou o clube inglês após conflito com o treinador italiano.

O centro-avante assinou com o Atlético, onde brilhou entre 2010 e 2014 com um título da Liga espanhola. No entanto, Costa só vai poder jogar a partir de janeiro.

Nos outros jogos do dia, o Manchester United visita o CSKA de Moscou, a Juventus recebe o Olympiakos e o Barcelona viaja para encarar o Sporting Portugal.

-- Programação da segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, pelo horário de Brasília:

Grupo A

(15h45) CSKA de Mostou (RUS) - Manchester United (ING)

Basel (SUI) - Benfica (POR)

Grupo B

(15h45) Anderlecht (BEL) - Celtic Glasgow (SCO)

Paris SG (FRA) - Bayern de Munique (ALE)

Grupo C

(13h00) Qarabag (AZE) - AS Roma (ITA)

(15h45) Atlético Madri (ESP) - Chelsea (ING)

Grupo D

(15h45) Juventus de Turín (ITA) - Olympiakos (GRE)

Sporting Portugal (POR) - FC Barcelona (ESP)

