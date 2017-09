Toque de Letra 28/09/2017 | 20h17 Atualizada em

As quartas de final do Estadual Adulto Masculino de Basquete começam sábado, em Joinville. Um dos representantes da cidade, a Blackstar, entra em quadra no ginásio da Embraco, às 15 horas, contra o Joaçaba.

É a primeira partida da série melhor de três jogos. A AABJ, outra representante da cidade, entra em quadra apenas na quarta-feira, às 21 horas, diante do Independente, em São José.