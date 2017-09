Quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR-470, em Apiúna

Trânsito 24/09/2017 | 21h04 Atualizada em

Veículos se chocaram de frente no Km 101 da rodovia, em Apiúna

Veículos se chocaram de frente no Km 101 da rodovia, em Apiúna Foto: Sônia Dias / Arquivo pessoal

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente no Km 101 da BR-470, em Apiúna, às 16h50min deste domingo. Segundo informações dos bombeiros voluntários de Ascurra, Apiúna e Rodeio, um automóvel Celta com duas pessoas a bordo colidiu de frente com um Peugeot, onde estavam outros dois ocupantes.

O condutor do Celta, um homem de 45 anos, estava em estado grave e foi conduzido pelo Samu de Ascurra ao hospital de Ibirama. A passageira do mesmo veículo, de 44 anos, também sofreu ferimentos graves e foi levada pelos bombeiros voluntários de Ibirama para a mesma instituição hospitalar.

O condutor do Peugeot, de 45 anos, sofreu lesões leves, e a passageira, de 46, ferimentos médios. Ambos foram levados também para o hospital de Ibirama.