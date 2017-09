Queda de avião militar deixa dezenas de mortos na RD Congo

Kinshasa 30/09/2017 | 09h12

Um avião Atonov de transporte do Exército congolês caiu neste sábado pela manhã (30), cerca de 100 quilômetros ao oeste de Kinshasa, e deixou "dezenas" de mortos entre os passageiros - de acordo com diferentes fontes.

A aeronave tinha acabado de decolar rumo a Kivu, no leste, transportando "várias dezenas de pessoas", segundo uma fonte aeroportuária que pediu para não ser identificada. O avião caiu no município de N'sele, na área metropolitana de Kinshasa.

"Não houve sobreviventes", disse à uma fonte municipal, que também pediu para não ser identificada.

Pilotado por tripulação russa, o aparelho transportava "dois veículos e munições", assim como pessoal militar de acompanhamento, de acordo com uma fonte do Estado-Maior do Exército, que também pediu para ter sua identidade preservada.

Segundo esta fonte, havia "entre 20 e 30 pessoas" a bordo da aeronave, que partiu do aeroporto de Ndolo, no centro da capital.

Uma testemunha contou à AFP que o acidente aconteceu por volta de 8h50 (4h50, horário de Brasília) e relatou ter visto o avião "caindo".

* AFP