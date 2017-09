Roberto Alves: duelo desta terça-feira nos mostrará a real situação de Criciúma e Figueirense

Opinião 26/09/2017 | 08h24 Atualizada em

O grande teste

Criciúma e Figueirense melhoraram? O encontro deles na noite desta terça-feira nos mostrará a real situação. Tudo por causa de uma velha rivalidade dentro do futebol catarinense. Ambos vem de vitória na última rodada. Técnico novo no Tigre e mudanças no Alvinegro na tentativa de encontrar o time definitivo.

O jogo

A obrigação da iniciativa é do Criciúma pelo fato de jogar em casa. Não quer dizer que o fará, podendo optar por uma postura mais cautelosa, algo que não acredito. O Figueirense possivelmente será muito marcador no início para soltar o time aos poucos. Também não significa dizer que não agredirá logo que a bola rolar.

A história

Quem acompanha o futebol catarinense mais de perto sabe do equilíbrio entre os dois times, qualquer que seja o mando de campo. Os dois estão muito motivados por motivos óbvios: o Criciúma lutando para entrar na zona de acesso e o Figueirense, no outro lado, brigando para sair do rebaixamento. Lados opostos, motivação dos dois times, rivalidade. Enfim, um jogo imperdível às 19h15min.

