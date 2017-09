Rogério Zimmermann lança novidades no time 'titular' do JEC

Futebol 27/09/2017 | 20h54 Atualizada em

Foto: Assessoria do JEC / Divulgação

Foto: Assessoria do JEC / Divulgação

O técnico Rogério Zimmermann dividiu o grupo do Joinville em duas equipes e realizou um treino tático na tarde desta quarta, no CT. Na equipe verde, em tese titular, jogaram: Matheus; Buiú, Alisson, Luan e Madson; Roberto, Murilo, Patrick, Breno e Mateus Silva; Adriano. Um time com a formação ofensiva bem diferente.

Leia as últimas notas de Elton Carvalho

Confira as últimas notícias do esporte

Na equipe vermelha, em tese “reserva”, estavam: Ferreira; Lucas Sun, Lazio, André Baumer e Gustavo; Júnior Sutil, Eduardo Person, Marlyson, Chaveirinho e Thiago Alagoano; Jean. O detalhe é que este treino não foi um coletivo e as alterações são testes que o treinador já havia dito que faria, quando falou em entrevista na terça.

E foi a respeito das mudanças que promoveria na equipe que Rogério Zimmermann afirmou que nem a imprensa, nem a torcida poderiam ter conclusões definitivas sobre a equipe. O treinador quer aproveitar o período para experimentar os atletas, em diversos esquemas de jogo e em diferentes formações.

No DM

Três jogadores do JEC estiveram ausentes do trabalho tático comandado por Rogério Zimmermann. O volante Kadu ficou na academia, onde fez reforço muscular. O zagueiro Henrique Mattos, que teve problemas musculares, também ficou na academia para reforço. O lateral Alex Ruan fez um trabalho de transição, e Rafael Grampola continua afastado por caxumba.