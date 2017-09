Saint-Etienne empata com Rennes e perde 3ª posição da Ligue 1

Paris 24/09/2017 | 12h30

O Saint-Etienne empatou em 2 a 2 com o Rennes, neste domingo pela 7ª rodada da Ligue 1, e perdeu a terceira posição do campeonato para o Bordeaux, que venceu o Guingamp por 3 a 1 no sábado.

Com o empate, o Saint-Etienne está a quatro pontos do Monaco (2º) e a cinco do líder Paris Saint-Germain.

O Rennes abriu o placar com Benjamin Bourigeaud, aos 41 minutos do primeiro tempo. Aos 47, o brasileiro Gabriel Silva empatou de falta.

No segundo tempo, Wahbi Khazri converteu pênalti aos 8 minutos e recolocou os visitantes em vantagem, mas Jonathan Mamba, também de pênalti, empatou o jogo aos 25.

O Rennes está na 15ª colocação e briga contra a zona da degola.

-- Resultados da 7ª rodada da Ligue 1:

- Sexta-feira:

Nice - Angers 2 - 2

Lille - Monaco 0 - 4

- Sábado:

Montpellier - Paris SG 0 - 0

Bordeaux - Guingamp 3 - 1

Caen - Amiens 1 - 0

Lyon - Dijon 3 - 3

Metz - Troyes 0 - 1

- Domingo:

Saint-Etienne - Rennes 2 - 2

Estrasburgo - Nantes

(16h00) Olympique de Marselha - Toulouse

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 19 7 6 1 0 21 3 18

2. Monaco 18 7 6 0 1 21 8 13

3. Bordeaux 15 7 4 3 0 13 7 6

4. Saint-Etienne 14 7 4 2 1 9 6 3

5. Lyon 12 7 3 3 1 14 10 4

6. Caen 12 7 4 0 3 6 4 2

7. Nice 10 7 3 1 3 10 8 2

8. Olympique de Marselha 10 6 3 1 2 9 10 -1

9. Nantes 10 6 3 1 2 3 4 -1

10. Guingamp 9 7 3 0 4 8 11 -3

11. Angers 8 7 1 5 1 9 8 1

12. Troyes 8 7 2 2 3 5 6 -1

13. Montpellier 8 7 2 2 3 4 5 -1

14. Toulouse 7 6 2 1 3 8 12 -4

15. Rennes 6 7 1 3 3 11 12 -1

16. Amiens 6 7 2 0 5 4 10 -6

17. Dijon 5 7 1 2 4 9 16 -7

18. Lille 5 7 1 2 4 4 11 -7

19. Estrasburgo 4 6 1 1 4 4 11 -7

20. Metz 3 7 1 0 6 3 13 -10

* AFP