São José Istepôs faz último jogo da temporada contra o Soldiers no Forquilhão

Última partida do São José Istepôs no Brasileiro de Futebol Americano é neste sábado no campo do Colégio Forquilhão

Sem chances de classificação para a próxima fase do Brasileiro de Futebol Americano (BFA), o São José Istepôs se despede do campeonato neste sábado. A meta é terminar a temporada com vitória. Para isso, o time catarinense terá de superar o atual campeão gaúcho, o Santa Maria Soldiers, às 14h30min, no campo do Colégio Forquilhão. A entrada custa R$ 10.

Nem uma vitória leva o Istepôs adiante na competição. A equipe ocupa a 5ª posição na classificação da Conferência Sul do BFA, com dois triunfos e três derrotas. Se vencer neste sábado, iguala-se ao Paraná HP (3º) e ao Coritiba Crocodiles (4º) em número de vitórias, mas fica atrás nos critérios de desempate. Já o adversário está em 2º lugar e com vaga garantida nos playoffs. O líder do grupo é o Timbó Rex, de Timbó, que ainda não perdeu na competição - cinco vitórias em cinco partidas.

— Faremos nosso último jogo da temporada frente à nossa torcida buscando a vitória a qualquer custo, para fecharmos a temporada de cabeça erguida — destaca Petherson Silveira, coordenador de ataque do São José Istepôs.

Coach da equipe, Francisco de Bem disse que o ano é positivo para o Istepôs, mesmo com a eliminação logo na primeira fase do BFA.

— Nosso planejamento do time é a longo prazo, estamos trabalhando desde a base, com a formação de novos jogadores, para dar sequência e continuidade aos trabalhos. Apesar da eliminação ainda na primeira fase da BFA, 2017 vem sendo um ano de conquistas e crescimento para a equipe — enfatiza.

Serviço

O que: São José Istepôs x Santa Maria Soldiers

Quando: sábado, às 14h30min

Local: Campo do Colégio Forquilhão, Forquilhinhas, São José (SC)

Quanto: R$ 10

