"Se não pagarem em dia, tenho certeza que nós não iremos subir", diz Renan Teixeira, do JEC

Renan Teixeira, volante de 32 anos, foi um dos líderes do elenco do Joinville em 2017. Com voz ativa diante do grupo e perante a diretoria, rapidamente se tornou o capitão. No entanto, este espírito não foi suficiente para mantê-lo na próxima temporada. Em razão desta saída, o jogador avalia até o término da carreira.

Mas as revelações do atleta não pararam por aí. Em entrevista exclusiva ao “AN”, o jogador comentou também tudo o que houve durante a disputa da Série C. E fez uma importante confissão: já na primeira rodada, diante do Ypiranga, ele havia alertado à diretoria que o JEC não conseguiria a classificação se tivesse salários atrasados.

– Eu falei na frente do grupo todo, inclusive na frente do nosso diretor: se vocês (direção) pagarem nosso salário em dia, nós temos chance de nos classificar e subir. Se não pagarem em dia, eu tenho certeza que nós não vamos subir – disse.

Confira a entrevista completa (em texto e áudio).

Você avalia o término da carreira já nesta temporada?

Renan Teixeira – Sinceramente, estou pensando muito sim (na aposentadoria). A única coisa que poderia não me fazer parar agora é um clube sério e organizado. Minha vontade era continuar e no Joinville. Não tendo perspectiva de futuro, talvez eu já encerre minha carreira e comece a pensar no futuro. Mas não é definitivo. É um período do ano muito complicado para tomar decisões. A gente não sabe o que vai acontecer com os clubes. Digo aqueles clubes nos quais a gente imagina que tem chances de se encaixar.

Você sai de alguma maneira magoado com o Joinville? O clube pecou no que ofereceu aos atletas?

Renan Teixeira – De forma alguma. Como estrutura, o clube nos dá uma condição de trabalho boa. Não vou dizer que é a melhor, mas é uma boa condição. Os campos são bons, tem uma academia, o staff trabalha de forma maravilhosa. Quanto à estrutura, tivemos problemas apenas com parte de alimentação, mas agora deu uma boa melhorada. O restaurante do CT está muito bom, a comida é de qualidade. Sinceramente, não tenho do que reclamar.

E em relação à parte financeira?

Renan Teixeira – A parte financeira, vocês sabem, é um problema recorrente no Joinville no último ano. Os salários atrasados, infelizmente, geram no ambiente de trabalho uma insegurança muito grande, um desconforto no vestiário. Isso nos afetou durante todo o ano. Aí alguém pergunta: Pô, mas vocês só jogam por dinheiro? Não, ninguém joga por dinheiro. Se eu jogasse por dinheiro, já teria parado porque fora do futebol ganho muito mais dinheiro do que dentro. Não é pelo dinheiro, mas você está dentro do vestiário e tem jogador que vai treinar com a cabeça em casa porque não tem como pagar o aluguel, porque a mulher está em casa cobrando que tem que pagar escola para o filho e o clube não estava honrando com seus compromissos. Nossos salários eram pagos de forma picada, 20%, 40%. Eu não posso chegar para o dono do apartamento e dizer que vou pagar 40%. Isso tudo cria um desconforto, um ambiente desfavorável para entrar em campo para trabalhar.

O Joinville teria se classificado sem estes problemas financeiros?

Renan Teixeira – Não sei dizer. Pode ser que não também. Mas antes do primeiro jogo, contra o Ypiranga, em Erechim, eu falei na frente do grupo todo, inclusive na frente do nosso diretor: se vocês (direção) pagarem nosso salário em dia, nós temos chance de nos classificar e subir. Se não pagarem em dia, eu tenho certeza que nós não vamos subir. Coincidentemente, os quatro times que se classificaram na nossa chave estavam com salário em dia. O Tupi é um time amador, mas eles pagam o salário corretamente. O São Bento paga de 15 em 15 dias. Por isso, está bem. Para começar sua reestruturação, se quiser alguma coisa no futuro, o Joinville precisar baixar a folha salarial, mas pagar em dia.

A mudança de treinador fez diferença para o grupo?

Renan Teixeira – Mudança de treinador é normal. É a coisa mais comum no Brasil, a coisa mais comum diante de um trabalho que você não tem convicção e não tem planejamento. Isso não acontece só nos clubes menores. Olha o Atlético-MG indo para o terceiro treinador neste ano. No futebol, se você não tem planejamento e convicção, você não tem nada. O Fabinho é um cara que, em muitas vezes, esteve para ser mandado embora e eu fui o primeiro a dar a cara para dizer que ele tinha que ficar. O Pingo deu uma renovada no plantel, revigorou jogadores que não estavam sendo utilizados. Querendo ou não, a gente conseguiu melhorar. O saldo final do Pingo como treinador eu acho que é positivo, houve muito mais vitórias. No final, mesmo com todos esses problemas, houve só alguns detalhes que fizeram a gente não se classificar. Por exemplo, um empate contra o Macaé. Era um jogo que todos contavam com uma vitória certa, inclusive eu. Nas circunstâncias do jogo, com um jogador expulso e tal, um empate seria um grande resultado. Então, são pequenos detalhes que definem estas situação. Se a gente não mudasse o treinador, talvez não teríamos nos classificado também.

Você reconhece que errou na expulsão diante do São Bento que o deixou fora por três jogos?

Renan Teixeira – Falando aqui, depois de um bom tempo passado do lance, é obvio que eu avalio que eu errei. Eu tive uma conduta errada. Mas tem se discutido muito o fair play no futebol e o rapaz que teve a atitude errada. Eu não toquei nele, mas ele fez uma cena como se eu tivesse tocado na perna dele, e é isso que me irritou. Dentro do campo, você está numa adrenalina que você perde o controle. Ali, eu estava pendurado e não queria tomar o cartão amarelo. Mas eu vi que o lance continuou e sabia que na volta o juiz ia me dar o cartão amarelo. Por isso, fui cobrar e eu fui cobrar porque é um cara que eu conheço, um cara com quem já joguei junto no São Bento. Ele não precisava ter feito aquilo. Enfim, avaliando o momento, errei, sim. Poderia ter uma outra conduta, principalmente por ser o capitão do time. Antes de tudo, o capitão tem que dar o exemplo, especialmente para os mais novos. A torcida tem todo o direito de ficar chateada comigo. Mas avaliar fora, sentado no sofá, é sempre mais fácil. Eu brinco que sentado em casa no sofá, eu sou o Messi. Lá dentro, é completamente diferente.

Você avalia que é justo, então, o aborrecimento da torcida com sua expulsão?

Renan Teixeira – Cada aplauso, cada vaia, tudo que a torcida do Joinville fez foi uma força para mim. Ela ganhou um admirador, pois é uma torcida que tem sofrido, mas é fiel, está ao lado do clube, principalmente a torcida organizada. Só tenho a agradecer. Houve um fato isolado no último jogo, da invasão no ônibus, mas no geral ela sempre esteve nos apoiando. Levo dessa temporada um aprendizado muito grande. Todos me acolheram muito bem aqui. Saio de cabeça erguida com o saldo e muito feliz com o que pude fazer em Joinville.