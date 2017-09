Situação de liberdade de expressão na Catalunha preocupa RSF

Madri 28/09/2017 | 11h17

A ONG Repórteres sem Fronteiras manifestou preocupação, nesta quinta-feira (28), com a liberdade de expressão na Catalunha, em meio a um "clima envenenado" e em plena crise entre o governo regional separatista e o Executivo central.

Em um informe divulgado hoje, a ONG considerou que "os constantes desafios lançados mutuamente pelos Governos central e catalão apenas agravaram um clima por si só já muito contaminado para a liberdade de informação na Catalunha".

A tensão segue em escalada na região, entre o governo separatista empenhado em organizar no domingo um referendo de autodeterminação proibido pela Justiça, e o Poder central, que tenta evitá-lo a todo custo.

A RSF também denunciou os "linchamentos nas redes sociais, aparentemente instigados e/ou como reação dos entornos de poder na Catalunha" e "pela utilização de procedimentos judiciais com fins intimidatórios contra veículos de comunicação catalães de linha separatista".

"Ainda que as notificações e o assédio nas redes afetem todas as tendências, ideologias e partidos políticos, a Repórteres Sem Fronteiras vê maior gravidade ao que procede de esferas próximas ao poder, porque tem muito maior impacto em termos de autocensura e amedrontamento", continuou a ONG.

Os jornalistas catalães que trabalham para veículos não separatistas são "os que mais sofrem a fúria do 'ciberhooliganismo' separatista nas redes sociais e as pressões políticas e institucionais", relatou a RSF, com base em testemunhos.

Em protestos a favor do referendo em meados de setembro, manifestantes gritavam para jornalistas "Imprensa espanhola, manipuladora", arrancando seus microfones, ou cobrindo suas câmeras, acrescenta o informe.

A RSF disse ainda que os correspondentes estrangeiros em Barcelona, Madri, ou Bruxelas, são particularmente acompanhados pelos dirigentes separatistas e por sua assessoria.

"A sensação de que, escrevam o que escreverem, suas matérias são observadas com lupa, (...) é quase generalizada entre os correspondentes", diz o informe.

Outro ponto preocupante para a RSF diz respeito às ações tomadas por instituições espanholas para evitar o referendo, que atingiram jornalistas da imprensa catalã, sobretudo, de linha editorial favorável ao separatismo.

Em 15 de setembro, agentes da Guarda Civil foram a sedes da mídia catalã para lhes entregar uma ordem judicial, proibindo qualquer publicidade sobre a consulta. A RSF viu nisso "um certo cheiro intimidador".

* AFP