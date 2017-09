Tillerson: EUA estão 'em contato' com Coreia do Norte por diálogo

Pequim 30/09/2017 | 10h12

Os Estados Unidos abriram "canais de comunicação" com a Coreia do Norte e avaliam se o regime de Kim Jong-un está disposto a dialogar sobre seu programa nuclear - declarou neste sábado (30), em Pequim, o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson.

"Estamos avaliando" o regime norte-coreano, disse ele à imprensa.

"Perguntamos. Temos linhas de comunicação com Pyongyang. Não estamos às escuras, em um blecaute. Temos dois, três, canais de comunicação abertos", relatou.

"Portanto, continuem atentos", completou.

O secretário de Estado deu essas declarações alguns dias depois de uma preocupante escalada verbal de ameaças entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano.

"Podemos falar com eles, falamos com eles", disse Tillerson, garantindo que a China - principal aliado e parceiro econômico da Coreia do Norte - não está servindo de intermediária nas comunicações entre Washington e Pyongyang.

"São nossos próprios canais", explicou.

Hoje, Tillerson se reuniu com o presidente Xi Jinping para tratar da crise norte-coreana e para preparar a visita de Trump à China no início de novembro, como parte de uma turnê pela Ásia.

Pouco antes das declarações de Tillerson, uma organização estatal norte-coreana voltou a lançar insultos a Trump, chamando-o de "velho psicopata", em "missão suicida para provocar um desastre nuclear que reduzirá os Estados Unidos a um oceano de chamas".

* AFP