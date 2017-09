Time punido com perda de mando de campo joga em casa como visitante

Futebol amador 28/09/2017 | 16h10 Atualizada em

Estádio da Montanha, recebe jogo do Caravaggio, punido com perda de mando e que atua como visitante Foto: Divulgação / FCF / FCF

Uma equipe que não pode atuar como mandante por causa de uma punição vai jogar em sua casa, mas como visitante. A peculiaridade ocorre neste sábado, em jogo da terceira rodada do campeonato regional da Liga Atlética da Região Mineira (Larm), no Sul de Santa Catarina. Clube apenado, o Caravaggio, de Nova Veneza, vai enfrentar o Internacional, de Criciúma, que manda todas as suas partidas da competição amadora fora de seus domínios. A agremiação colorada indicou o estádio do adversário para sediar este duelo e foi criada a curiosidade.

O Caravaggio cumpre punição por perda de mando de campo por causa de incidentes em sua casa, o Estádio da Montanha, na decisão do torneio no ano passado, quando foi campeão sobre o arquirrival Metropolitano. O Inter de São Defende, como é conhecido o clube, por sua vez, optou por não disputar os jogos como mandante em sua casa, o Estádio Antônio Peruch. A cada partida de seu mando, o Internacional atua em local diferente. Segundo o presidente e treinador do clube, Marciel Luiz Juvêncio, por questão financeira.

— Vamos jogar todas as rodadas fora de casa, foi uma decisão de diretoria. Não temos verba para pagar os custos da partida e sai mais barato para nós jogar fora — conta o cartola-comandante, que reclama da falta de apoio para manter a equipe competitiva.

Juvêncio reforça que não vendeu o mando de campo e que sua equipe vai entrar em campo – de posse do adversário – para ganhar a partida.

Por mais pitoresco que seja, o Caravaggio poderá, sim, atuar em casa como visitante. A punição foi de perda de mando de campo ao clube e não de interdição do Estádio da Montanha. Sem utilizar seu campo, bastava o Internacional indicar um estádio que estivesse no limite geográfico de atuação da Larm e aprovado em vistoria da liga.

— O Caravaggio sedeu o campo ao Inter, até porque o local tem condição de sediar jogos da competição, como poderia ter sido qualquer outro vistoriado. É diferente do caso do Vasco no Campeonato Brasileiro, por exemplo, que teve seu estádio interditado. O Caravaggio continua com jogos a cumprir de perda de mando de campo — explica o presidente da Liga Atlética da Região Mineira, Emerson Lodetti.

Conforme Lodetti, a liga consultou o diretor jurídico da Federação Catarinense de Futebol, Rodrigo Capella, que deu aval para o duelo das 15h30min deste sábado, no distrito de Nova Veneza.

