Times fazem primeiro duelo por vaga na elite do futebol Catarinense

Um passo para a volta à elite do futebol de Santa Catarina. Neste domingo, às 15h30m, a bola rola para os jogos de ida das semifinais da Série B do Campeonato Catarinense. Os vencedores dos confrontos conquistam mais que a vaga na decisão. Quem passar por esta fase estará na primeira divisão do Estado. Classificados pelas campanhas, Camboriú e Marcílio Dias recebem respectivamente Hercílio Luz e Concórdia, os campeões de turnos, para o primeiro dos dois encontros pelo posto desejado.

No Roberto Santos Garcia, o Camboriú vai tentar acabar com a vantagem do Hercílio Luz. O Leão do Sul joga a segunda partida em casa, no domingo seguinte, e com possibilidade de avançar em caso de igualdade no placar agregado. Por isso, o Cambura buscar frear o segundo melhor ataque do campeonato, com 34 tentos anotados.

Em Itajaí, o encontro opõe o time com a defesa menos vazada, o Marcílio Dias, diante do melhor ataque, o Concórdia. O Galo do Oeste anotou 37 gols, enquanto o mandante da partida no Doutor Hercílio sofreu apenas 13 em 18 partidas. Graças ao goleiro que tem apelido de quem foi melhor do mundo na função.

— Isso é reflexo do trabalho de todo o grupo. Nossa equipe evoluiu muito ao longo do campeonato e está preparada para as semifinais — garante Rafael Kahn.

