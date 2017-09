Últimos gols sofridos alertam Avaí para mais atenção nos instantes finais

Campeonato Brasileiro 27/09/2017 | 10h00 Atualizada em

Os últimos gols sofridos no Campeonato Brasileiro exigem do Avaí atenção maior nos instantes finais das partidas. A equipe azurra vencia os jogos quando São Paulo, Atlético-MG e Flamengo chegaram ao placar de 1 a 1 depois dos 30 minutos do segundo tempo. O mais recente, o do Fla, foi em um chute inapelável de fora da área, fora do alcance do goleiro Douglas. Porém, ainda assim, acendeu o alerta na Ressacada para o próximo compromisso, às 16h de domingo, em casa, contra o Atlético-GO.

- Contra o Atlético-MG a bola estava nos nossos pés e cedemos o contra-ataque. E contra o Flamengo foi rebote da bola parada, em que ele acertou aquela pedrada. Fisicamente e psicologicamente estamos bem, vivemos bom momento no campeonato, com sete jogos sem perder e apenas três gols sofridos nestas partidas. Vamos manter o foco, os pés no chão, para tentar fazer o dever de casa na competição — disse o volante Judson.

Passado o 30º minuto do segundo tempo é o momento em que o Avaí se mostra mais vulnerável a ter a meta vazada neste Campeonato Brasileiro. Dos 28 tentos que sofreu na competição, oito foram nesta faixa de tempo. Depois dessa o segundo trecho de partida em que o Leão mais contraiu tentos foi entre os 16 e os 30 da etapa inicial, seis.

Um dos gols sofridos nos instantes finais foi contra o Atlético-GO. No entanto, naquela partida do primeiro turno, o Dragão já vencia a partida desde o primeiro tempo. O 3 a 1 em Goiânia é lembrado por Judson para que o Avaí mantenha a concentração no decorrer de todo o jogo, até para que o Leão não seja vítima como foram Corinthians e Ponte Preta, surpreendidos por vitória dos goianos quando jogavam em casa.

- Temos de ter atenção. Lá saímos perdendo, empatamos e em seguida sofremos o gol. A proposta de jogo deles será parecida com a nossa. Então, precisamos de atenção redobrada, será jogo decidido em detalhe. Eles estão na lanterna, mas estão bem no segundo turno (sétima campanha nesta segunda metade de campeonato). Todo cuidado é pouco, e precisamos ter atenção redobrada para fazermos nosso dever de casa — alerta o volante azurra.

