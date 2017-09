Vídeo: banda Vox 3 apresenta novas músicas para a Oktoberfest 2017

Chucrute music 26/09/2017 | 16h17 Atualizada em

Na ativa desde 1996 e participando da Oktoberfest desde 1998, a Vox 3 é uma das bandas mais tradicionais e famosas das festas alemãs em Santa Catarina. Os autodenominados "Alemalukos" são conhecidos pelas paródias e pelo estilo irreverente e cheio de humor, misturando música alemã em versões engraçadas dos hits do momento.

Para a Oktoberfest de 2017, que começa na semana que vem, a banda vai chegar com disco novo — o 11º da carreira — e a promessa de novos hits para a festa com duas paródias: uma da banda AC/DC e outra para o sucesso "Despacito", que na versão chucrute virou "Dez choppito".

— Terminamos de gravar essa música e já compartilhamos no WhatsApp, no dia seguinte já estava rodando o mundo, tocando em rádios... A gente fez para brincar e ela chegou e agradou muito o pessoal, que já está esperando para dançar com a gente na Oktober — conta o fundador Rogério França.

A Vox 3 tem sete datas confirmadas na 34ª Oktoberfest. A primeira será na sexta-feira, dia 6, fechando a noite do Setor 3 do Parque Vila Germânica.

A banda esteve na redação do Santa nesta terça-feira e conversou sobre os preparativos para a festa e tocou algumas canções, entre elas as novidades do ano. Confira no vídeo abaixo: