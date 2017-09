Nova York 25/09/2017 | 11h10

Wall Street abriu em queda, atenta às eventuais consequências das eleições na Alemanha e no Japão e acompanhando as intervenções do Federal Reserve.

O Dow Jones cedia 0,12% e o Nasdaq 0,36%.

Na sexta, a Bolsa de Nova York fechou sem tendência definida, com Dow Jones perdendo 0,04% e o Nasdaq ganhando 0,07%.

* AFP