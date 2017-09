Zé Love deve ficar de fora, e Milton Cruz não dá sinal de escalação do Figueirense

Série B 25/09/2017 | 18h07 Atualizada em

O Figueirense que enfrenta o Criciúma às 19h15min desta terça-feira, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, deve ter mudança. Isso porque o atacante Zé Love, titular nos últimos jogos, sente desconforto na coxa direita e sequer esteve no treinamento na véspera do confronto. O meia Marco Antônio, que deixou a partida vencida sobre o ABC com dores, no último sábado, trabalhou normalmente e pode estar em ação. O técnico Milton Cruz não deu sinais da escalação no apronto, realizado no CFT do Cambirela.

Zé Love esteve o tempo todo sem chuteiras e sequer treinou. Diferente de Marco Antônio. O armador esteve em trabalho técnico. O treinador utilizou todos os jogadores em atividade enfocada em passes e controle de bola. Ainda assim, a expectativa é de que a escalação seja similar a do triunfo por 2 a 0 no Orlando Scarpelli, no último sábado. Luidy deve ser o substituto de Zé Love.

Sendo assim, a formação de início da partida teria: Saulo; Dudu, Marquinhos, Leandro Almeida e João Lucas; Pereira, Patrick e Marco Antônio; Luidy, Henan e Ty Sandows. Após o treino, a delegação iniciou a viagem para o Sul de Santa Catarina.

