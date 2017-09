Zidane diz que Bale tem sobrecarga muscular que não preocupa

Madri 30/09/2017 | 14h22

O francês Zinedine Zidane declarou, neste sábado, que o galês Gareth Bale sofre de sobrecarga muscular que não preocupa, mas não confirmou se o atacante vai estar disponível para o jogo entre Real Madrid e Espanyol.

Bale não concluiu o jogo contra o Borussia Dortmund, na terça-feira, por problemas musculares.

"Vamos ver amanhã. É uma sobrecarga, nada importante. Mas como sempre, não gostamos de arriscar quando tem algo pequeno. Veremos como está amanhã", disse Zidane.

O jogador foi chamado para defender o país nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2018: "Vai se tiver que ir. Não acho que exista um problema entre o Real Madrid e sua seleção. Depende de seu estado de forma, nada mais", disse o francês.

País de Gales enfrenta Geórgia e Irlanda, pelas duas últimas rodadas do grupo D, e briga por uma vaga na repescagem.

Zidane também falou de Cristiano Ronaldo, depois de Marco Asensio rasgar elogios ao craque português quando oficializou sua renovação de contrato.

"Cristiano é um exemplo para todos. Sobretudo sua energia, o que pode transmitir para os demais. Fico feliz com a renovação de Asensio, ele merece. Fico feliz com todas as renovações. São merecidas e tomara que todos continuem muito tempo neste clube", disse "Zizou"

Depois, Zidane se referiu a possível renovação de CR7, tema que saiu na imprensa nos últimos dias.

"Não vou me meter nisso. É a discussão entre o clube e Cristiano. Se vai continuar como sempre, tudo bem. Não vai existir nenhum problema entre ele e o clube. O mais importante para ele é jogar e estar em campo", concluiu o francês.

* AFP