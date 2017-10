Americanos vencem Nobel de Física por estudos sobre ondas gravitacionais

Estocolmo 03/10/2017 | 08h32

Os astrofísicos americanos Barry Barish, Kip Thorne e Rainer Weiss venceram o Prêmio Nobel de Física de 2017 por seus estudos que contribuíram para a detecção das ondas gravitacionais - anunciou o júri da Academia Sueca.

Detectadas em 2015, um século depois de terem sido previstas por Albert Einstein, as ondas gravitacionais são alterações no espaço-tempo que poderiam oferecer informações valiosas sobre a origem do Universo.

"A descoberta sacudiu o mundo", destacou o secretário-geral da Academia de Ciências, Göran Hansson.

O júri do Nobel premiou "sua contribuição decisiva para o detector LIGO e a observação de ondas gravitacionais", disse.

"Sabíamos que as ondas gravitacionais existiam, mas, pela primeira vez, foram observadas diretamente", declarou Olga Botner, do Comitê Nobel de Física.

A primeira detecção direta, um momento histórico após 40 anos de esforços, aconteceu em setembro de 2015 e foi divulgada em 11 de fevereiro de 2016.

Desde então, o instrumento de observação criado pelos cientistas - LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), que tem dois detectores idênticos, um na Louisiana e outro no estado de Washington - observou o fenômeno em três oportunidades.

Em setembro de 2017, outro detector, o europeu Virgo, situado no Observatório Gravitacional Europeu (EGO) em Cascina, Itália, também detectou ondas gravitacionais.

As ondas gravitacionais são muitas vezes representadas como a deformação que acontece quando um peso repousa sobre uma rede. Neste caso, a rede representa o espaço-tempo.

Essas perturbações se deslocam à velocidade da luz e nada as paralisa.

A capacidade de detectar estas ondas que viajam inalteradas por bilhões de anos torna possível voltar ao primeiro milissegundo do chamado Big Bang.

Isto poderia fornecer informações muito valiosas sobre a origem do Universo.

"Einstein estava convencido de que nunca seria possível medi-los", afirmou o Comitê Nobel.

Rainer Weiss receberá metade do prêmio de nove milhões de coroas suecas (1,1 milhão de dólares), enquanto Barry Barish e Kip Thorne dividirão a outra metade da quantia.

* AFP