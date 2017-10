As vítimas do massacre de Las Vegas

Las Vegas 03/10/2017 | 15h57

Pelo menos 59 pessoas morreram quando um contador aposentado abriu fogo de seu quarto de hotel contra o público de um festival de música country na Las Vegas Strip no domingo.

A seguir, algumas das vítimas que faleceram no tiroteio mais mortal dos últimos anos da história recente dos Estados Unidos.

- Jordan McIldoon, 23 anos -

Nascido em British Columbia, no Canadá, McIldoon morreu nos braços de uma estranha, a bargirl Heather Gooze, que ficou ao seu lado durante horas depois de prometer por celular a sua mãe e namorada que não o deixaria sozinho.

"Fiquei pensando, 'se fosse eu, alguém ficaria comigo? Teria certeza que estava bem? Ligaria para a minha família? Não podia ir embora'", disse à emissora ABC. McIldoon, aprendiz de mecânico, foi um dos três canadenses que faleceu no tiroteio.

- Christopher Roybal, 28 anos -

Roybal, de Corona, na Califórnia, serviu no Afeganistão e foi para Las Vegas com sua mãe, Debby Allen, para comemorar o seu aniversário de 29 anos, que estava chegando, segundo o jornal New York Daily News. A sua última postagem no Facebook foi em resposta à pergunta: "o que se sente quando é atingido por um tiro?". "É um pesadelo do qual não se pode escapar com nenhuma droga, terapia, ou álcool com seus amigos veteranos de guerra", respondeu.

- Denise Burditus, 50 anos -

Uma sorridente Burditus, de Martinsburg, West Virginia, publicou no Twitter uma selfie no show com seu marido, Tony, horas antes de morrer. "Me dói anunciar que perdi a minha esposa por 32 anos, mãe de dois, que logo se tornaria avó de cinco, esta noite, no tiroteio de Las Vegas. Denise morreu em meus braços. TE AMO BEBÊ", escreveu Tony no Facebook.

- John Phippen, 56 anos -

Phippen, de Santa Clarita, na Califórnia, era o dono de uma companhia de remodelação, segundo o jornal Los Angeles Times, e foi ao show com seu filho Travis. A publicação indicou que o jovem, um técnico em medicina de emergência, levou seu pai ao hospital, onde morreu. "Era o meu melhor amigo", disse o filho devastado.

- Carrie Barnette, 34 anos -

Barnette, de Riverside, na Califórnia, trabalhou na Disneyland por 11 anos e estava em Las Vegas comemorando o aniversário de um amigo. "Um ato sem sentido e horrível. Terríveis perdas para muitos. Estamos de luto por esta maravilhosa integrante da família Disney: Carrie Barnette. Trágico", tuitou o presidente da Disney, Robert Iger.

- Jack Beaton, 54 anos -

Jack Beaton, um californiano, foi mortalmente ferido ao proteger sua esposa, Laurie. "Ele jogou Laurie no chão e a cobriu com seu corpo. Ele foi atingido não sei quantas vezes", testemunha Jerry Cook, seu cunhado.

- Sonny Melton, 29 anos -

Sonny,um enfermeiro de Tennessee, também perdeu a vida ao salvar a de sua esposa. Quando as balas começaram a chover na multidão, "ele meu segurou por trás e começou a correr, então senti que ele havia sido atingido nas costas", contou Heather Melton no USA Today.

- Neysa Tonks, 46 anos -

Neysa Tonks era fã do cantor Jason Aldean que se apresentava no palco no momento do tiroteio. Original de Utah, morava em Las Vegas havia dez anos. Funcionária de uma empresa de tecnologia, deixa três filhos. Seu namorado ficou ferido.

- Hannah Ahlers, 35 anos -

Hannah Ahlers, uma californiana de 35 anos de idade e mãe de três crianças, era paraquedista e entusiasta de esportes ao ar livre. Seus muitos amigos a descreveram nas redes sociais como uma mulher bonita "por fora como dentro". Segundo o canal ABC, foi atingida na cabeça por balas.

- Charleston Hartfield, 34 anos -

Oficial da polícia de Las Vegas, Charleston Hartfield fazia parte dos muitos policiais que assistiam ao show. Veterano do Exército, também treinava uma equipe de futebol americano.

- Thomas Day Jr., 54 anos -

Thomas Day Jr. assistia ao festival de música country com seus quatro filhos, que sobreviveram. Ele trabalhava no setor da construção civil em Riverside, na Califórnia.

- Dana Gardner, 52 anos -

Dana Gardner, mãe de três filhos, trabalhava para o condado de San Bernardino (Califórnia) havia 26 anos, segundo o San Bernardino Sun. Assistia ao show com sua filha, que não foi ferida.

- Angela Gomez, 20 anos -

Angela Gomez, de Riverside (Califórnia), era estudante. No ensino médio fazia parte da equipe de líderes de torcida. Segundo o Los Angeles Times, assistia ao show com seu namorado.

- Jennifer Topaz Irvine, 42 anos -

Jennifer Irvine, de San Diego (Califórnia), era advogada especializada em direito penal e direito de família, segundo o San Diego Union Tribune. Era faixa preta em Taekwondo e estava no festival com amigos.

* AFP