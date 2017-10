Atleta de Blumenau é campeão nacional na marcha atlética

Esportes 04/10/2017 | 08h00 Atualizada em

Uma das provas de maior destaque no Brasil na atualidade, a marcha atlética abriu o programa do 8º Campeonato Brasileiro Caixa Sub-16 de Atletismo, disputado no Centro de Formação Olímpica do Nordeste (CFO), em Fortaleza (CE). Sob sol e forte calor, na casa dos 30 °C, o blumenauense Bruno Lorenzett Nascimento, 15 anos, conquistou a primeira medalha da competição no fim de semana ao vencer os 5 km masculino.

– Comecei na marcha atlética este ano e já consegui minha primeira vitória no Brasileiro – disse o atleta, que é orientado por Ivo da Silva, um dos principais treinadores da prova no Brasil.

Líder do Ranking Brasileiro da categoria, Bruno, que agora segue para a categoria sub-18, quer prosseguir na modalidade e se inspira em grandes atletas:

– Admiro muito o Caio Bonfim, que tem feito bons resultados, o Matheus Gabriel, marchador da minha cidade, e claro, no meu pai Sandro Nascimento, que foi marchador dos 50 km – completou o atleta.