Bayern de Munique empata e se distancia do Borussia Dortmund

Berlim 01/10/2017 | 13h22

Na estreia do interino Willy Sagnol no banco de reservas, o Bayern de Munique cedeu empate em 2 a 2 com o Hertha Berlim (10º) neste domingo, depois de começar vencendo fora de casa por 2 a 0.

Os bávaros chegam ao terceiro jogo seguido sem vitória, o que deixa a equipe na segunda posição com 14 pontos, empatada com o Hoffenheim. Ambos estão a cinco pontos do líder Borussia Dortmund, que venceu o Ausburg por 2 a 1 no sábado.

Mats Hummels abriu o placar, aos 10 minutos do primeiro tempo, e o polonês Robert Lewandowski ampliou, aos 4 da segunda etapa. O time visitante diminuiu o ritmo e sofreu o empate após os gols do eslovaco Onfrej Duda, aos 6, e do marfinense Salomon Kalou, aos 11 minutos.

As expectativas dos dirigentes do Bayern de Munique eram claras, após a demissão do italiano Carlo Ancelotti depois do revés por 3 a 0 para o Paris Saint-Germain: "agora não temos desculpas. Precisamos vencer em Berlim e o time precisa mostrar reação", comentou o diretor esportivo Hasan Salihamidzic.

O resultado decepcionante aumenta a pressão na busca por um novo técnico titular. Thomas Tuchel, ex-técnico do Borussia Dortmund e atualmente sem clube, e Julian Nagelsmann (Hoffenheim) são os favoritos ao posto.

Desde sábado, a imprensa alemã indica que Tuchel está próximo de assumir a equipe e inclusive já se encontra na capital da Bavária. O homem que lançou Ousmane Dembélé é o único treinador com o perfil de alto nível que está livre no mercado.

-- Resultados da 7ª rodada do Campeonato Alemão

- Sexta-feira:

Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1 - 1

- Sábado:

Eintracht Frankfurt - Stuttgart 2 - 1

Augsburg - Borussia Dortmund 1 - 2

Wolfsburg - Mainz 1 - 1

B. Moenchengladbach - Hannover 2 - 1

Hamburgo - Werder Bremen 0 - 0

- Domingo:

Freiburg - Hoffenheim 3 - 2

Hertha Berlim - Bayern de Munique 2 - 2

Colônia - RB Leipzig

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 19 7 6 1 0 21 2 19

2. Bayern de Munique 14 7 4 2 1 16 7 9

3. Hoffenheim 14 7 4 2 1 13 8 5

4. Hannover 12 7 3 3 1 7 4 3

5. Augsburg 11 7 3 2 2 9 6 3

6. B. Moenchengladbach 11 7 3 2 2 10 12 -2

7. RB Leipzig 10 6 3 1 2 10 7 3

8. Eintracht Frankfurt 10 7 3 1 3 6 6 0

9. Schalke 04 10 7 3 1 3 8 9 -1

10. Hertha Berlim 9 7 2 3 2 8 8 0

11. Bayer Leverkusen 8 7 2 2 3 13 11 2

12. Wolfsburg 7 7 1 4 2 6 9 -3

13. Mainz 7 7 2 1 4 7 11 -4

14. Stuttgart 7 7 2 1 4 4 9 -5

15. Freiburg 7 7 1 4 2 5 11 -6

16. Hamburgo 7 7 2 1 4 4 11 -7

17. Werder Bremen 4 7 0 4 3 3 7 -4

18. Colônia 1 6 0 1 5 1 13 -12

