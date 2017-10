Toque de Letra 01/10/2017 | 20h37 Atualizada em

A Blackstar, de Joinville, foi derrotada na primeira partida das quartas de final do Estadual Adulto Masculino de Basquete. No sábado, no ginásio da Embraco, o time perdeu para o Joaçaba por 75 a 64. Agora, a equipe terá de vencer no próximo sábado para forçar o terceiro duelo.

