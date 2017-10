Campeonato Catarinense será mais enxuto na próxima temporada

Toque de Letra 01/10/2017 | 20h30 Atualizada em

A CBF divulgou na sexta-feira o calendário do futebol brasileiro na próxima temporada. Em razão da Copa do Mundo da Rússia, haverá um enxugamento dos campeonatos estaduais. E, claro, o Campeonato Catarinense será uma das competições afetadas em razão desta diminuição.

Serão 18 datas disponíveis. Como o Estadual de Santa Catarina conta com dez clubes, ou as equipes disputarão o Catarinense em turno e returno em pontos corridos ou uma nova fórmula terá de ser elaborada pelos clubes. Há, inclusive, um estudo em andamento. Os estaduais estão previstos entre os dias 17 de janeiro e 8 de abril.

Novos participantes

Saíram os dois últimos participantes da Série A do Campeonato Catarinense em 2018. Hercílio Luz, de Tubarão, e Concórdia conseguiram passar por Camboriú e Marcílio Dias, respectivamente, e ganharam o direito de jogar a elite do futebol de Santa Catarina na próxima temporada.

O Hercílio Luz, campeão do primeiro turno do Catarinense da Série B, apenas confirmou o favoritismo diante do Camboriú. O time de Tubarão já havia ganho o jogo de ida, em Camboriú, por 2 a 1, e poderia até perder por um gol de diferença para conseguir a classificação para a final e o acesso. No entanto, voltou a vencer em casa, por 3 a 1, e fez a festa da torcida em Tubarão.

Em Concórdia, os donos da casa precisavam de vitória simples sobre o Marcílio Dias. E foi exatamente o que aconteceu: 1 a 0.

Com o acesso da dupla, estão definidos os participantes do Catarinense: Avaí, Chapecoense, Criciúma, Joinville, Figueirense, Brusque, Inter de Lages, Tubarão, Hercílio Luz e Concórdia. O detalhe curioso é a presença de duas equipes de Tubarão na Primeira Divisão e o retorno de outra equipe do Oeste. O Vale do Itajaí, que já teve muita força, conta apenas com o Brusque como seu representante.