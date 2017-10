Casal celebra casamento com festa típica alemã em Blumenau

Camille Reis 02/10/2017 | 08h44 Atualizada em

Embalados pelo clima da Oktoberfest, que começa na quarta-feira em Blumenau, Diego Neufert e Taiane Baseggio trocaram alianças no melhor estilo germânico. O casal reviveu as emoções das festividades do casamento entre o rei bávaro Ludwig I e Teresa de Saxe-Hildburghausen.

Os noivos chegaram ao local da cerimônia de trem acompanhados dos pais e amigos, todos devidamente trajados. Na hora do brinde, dispensaram o espumante e ergueram um belo caneco de chopp. Diego, que é mestre cervejeiro, até nomeou uma de suas criações com o nome da amada.

Foto: Valdecir Güths / Divulgação

