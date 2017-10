 Casamento de Eduardo Pinho Moreira reúne PMDB e PSDB

Moacir Pereira 02/10/2017 | 09h02 Atualizada em

A festa de casamento do governador interino Eduardo Pinho Moreira com a advogada Nicole Rocha teve a presença de cinco pré-candidatos às eleições de 2018: um à presidência da República (Geraldo Alckmin, do PSDB) e quatro ao governo de Santa Catarina (Mauro Mariani, Udo Döehler e o próprio Eduardo Moreira, do PMDB, e Paulo Bauer do PSDB).

O evento social teve forte conotação política. Presença apenas de líderes, autoridades, parlamentares e dirigentes do PMDB e do PSDB. Nenhum nome do PSD de Gelson Merísio e Raimundo Colombo ou do PP de Esperidião Amin e Silvio Dreveck.

Foi mais um sinal dos esforços e gestos de Eduardo Moreira para atrair o PSDB catarinense à sonhada reedição da tríplice aliança, iniciada em 2002 e só desfeita em 2014, quando o senador Paulo Bauer disputou contra Raimundo Colombo, do PSD, apoiado pelo PMDB.

O PSDB tem posição consolidada na atual conjuntura catarinense, apesar da forte divisão nacional e dos prejuízos políticos causados pelas punições aplicadas ao senador Aécio Neves, presidente licenciado.

As projeções feitas, dentro do atual cenário político, indicam que a eleição do novo governador passa pela definição dos tucanos. Coligando-se com o PMDB e o PSD, reeditando a tríplice aliança, tem-se um claro um favoritismo. Se selar projeto com o PSD e o PP, isolada o PMDB e o PP e passa a largar na dianteira.

O PSDB continua sendo a noiva mais cobiçada de 2018.

O Diretório Regional do PMDB realiza nesta segunda, às 19h, na Assembleia Legislativa, o 32º Encontro do 15 em Movimento, com previsão de mais de 500 lideranças da Grande Florianópolis. O presidente Mauro Mariani informou que nestes eventos estão sendo elaboradas as primeiras propostas para o Plano de Governo nas eleições de 2018.

Teatro do Centro Integrado de Cultura terá nesta segunda e terça, às 20h, um programa de primeiro mundo: a versão integral do balé "O Lago dos Cisnes", de Tchaikowki, com a Companhia Brasileira de Balé e bailarinos do Balé Salsburgo. É uma promoção da Pró-Música de Florianópolis, que retoma a programação cultural depois de três anos.

*Governador Raimundo Colombo só retorna quarta-feira ao Estado. Recebe o governo de Eduardo Moreira, que embarca para Amsterdam.

*Projeto que concede o título de cidadão catarinense "in memoriam" a Eurides Mescolotto foi proposto pelo deputado Padre Pedro(PT).

*Vice-reitor da Univali, professor Valdir Cechinel Filho, recebe nesta segunda a Comenda do Mérito do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras.

