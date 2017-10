Começa a venda de ingressos para JEC/Krona e Concórdia

Esportes 02/10/2017 | 23h15 Atualizada em

No dia do jogo, vendas se concentrarão nas bilheterias do Centreventos Foto: Rodrigo Philipps / Agencia RBS

Começou a venda de ingressos para a partida entre JEC/Krona e Concórdia, que ocorrerá na sexta-feira, às 21h30, no Centreventos Cau Hansen, e é válida pelo duelo de volta das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. Os bilhetes saem por R$ 20 e R$ 10 (meia). No dia do jogo, os valores sobem para R$ 25 e R$ 12 (meia).

O torcedor pode encontrar os ingressos nas três Tocas do Coelho – Arena, Garten Shopping e Coopertupy; nas lojas Cia. do Esporte – Cidade das Flores e Iririú; na Premiare Academia; no Niu Sushi Restaurante; e no Restaurante Poial Tropeiro, na rua 15 de Novembro.