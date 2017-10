Comissão de conselheiros começa a analisar mudanças no estatuto do JEC

Toque de Letra 03/10/2017 | 19h49 Atualizada em

Na última reunião do conselho deliberativo do JEC, o presidente Marcus Silva nomeou uma comissão de conselheiros para revisar o estatuto do clube. E o trabalho dos sete conselheiros começou na segunda-feira, no CT. Participam da comissão: Roberto Pugliese Jr., André Budal, Claudio Fischer, José Acácio Piccinin, Marco Polo Cunha, Vilfred Schapitz e Alexandre Poleza.

Entre as mudanças previstas para o estatuto do Joinville está a alteração do calendário eleitoral do clube, previsto, no momento, para o mês de abril. A comissão quer alterar o calendário para que as eleições do clube sempre aconteçam no mês de dezembro. No entanto, não há tempo para fazer esta alteração para a próxima eleição.

A comissão tem até cinco meses para executar e concluir o trabalho de análise e revisão do estatuto.