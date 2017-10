Corrida de rua pelo centro histórico de Floripa tem viés da solidariedade

Corrida 02/10/2017 | 20h37 Atualizada em

Corrida de rua em Florianópolis com percurso diferente e uma causa nobre. A Corrida Passos da Solidariedade está marcada para o dia 5 de novembro e tem novidades em relação a outras realizadas na capital catarinense. A começar pela causa. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para o Hospital de Caridade. Além disso, vai ocorrer no centro histórico de Floripa. São provas de cinco e 10 quilômetros, além de caminhada (três quilômetros) para iniciantes.

O evento esportivo é idealizada pelo Rotary Club de Florianópolis, em parceria com o E-Club do Distrito 4651 e a Irmandade Nosso Senhor Jesus dos Passos. A prova tem percurso inédito para os corredores de Florianópolis. A largada será na Praça do Largo da Alfândega, passando pela Catedral, Teatro Álvaro de Carvalho, Praça XV, Ponte Hercílio Luz e Mercado Público, que recebe confraternização após a corrida.

A largada das provas de cinco e 10 quilômetros estão marcadas para as 8h do dia 5 de novembro, e a largada da caminhada ocorre 10 minutos depois. Os corredores têm até às 9h para concluírem a prova. As inscrições para a prova estão abertas (clique aqui para saber mais e como fazer). A organização ainda abriu um meio para que não-corredores possam contribuir com doações em dinheiro (veja como).