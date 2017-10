Deputado Mauro Mariani volta a defender renúncia coletiva da cúpula nacional do PMDB

Moacir Pereira 04/10/2017 | 03h20 Atualizada em

Presidente do diretório estadual do PMDB, deputado Mauro Mariani, voltou a defender a renúncia coletiva da cúpula nacional do partido. No encontro regional de Florianópolis foi contundente: "Não podemos deixar que meia dúzia de pilantras envergonhem nosso partido e principalmente as pessoas que fazem parte da história do PMDB e das lutas pela democracia."

Fundam detonado

Partido da República entrou em rota da colisão com o governador Raimundo Colombo (PSD). Na origem da nova linha de oposição dentro e fora da Assembleia estão os recursos do Fundam, que teriam conotação eleitoral. O líder do PR na Assembleia, deputado Mauricio Eskudlark, criticou a destinação dos recursos do Fundam, durante encontros regionais no Meio Oeste. Disparou: "A saúde tem uma dívida de R$ 700 milhões. Ao invés do Fundam, o dinheiro poderia melhorar a assistência à população".

Pesquisas

"O Brasil está muito doente" conclui o publicitário Roberto Costa ao analisar a pesquisa Datafolha que indica Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo e Marina em terceiro. Assinala: "Um ladrão lidera as pesquisas, um radical de direita em segundo e uma porra-louca vem em terceiro". Conclui: "A pesquisa é contraditória. Quando se indaga o que é mais importante vem na frente com 87% que o candidato nunca tenha se envolvido em corrupção. O povinho é crente, acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa e M(L)ula-sem-cabeça".

Curtas

* Médico oncologista Luiz Alberto da Silveira lança nesta quarta, às 19h, no Beiramar Shopping (loja Tida), o livro "Escolha ser Feliz". Será aberta, também, exposição da artista Mariette van de Sande Silveira.

* A Associação Catarinense de Relações Institucionais (Acrig) promove nesta quarta, às 20h, na Grande Loja, Campeche, palestra do juiz eleitoral Wilson Pereira Junior no Ciclo de Palestras sobre Conscientização Política.

* Missa de 7º dia de Eurides Mescoloto será celebrada nesta quarta, às 19h, na Igreja São Sebastião.

