Dono da Gazeta Mercantil está sendo velado em Palhoça, na Grande Florianópolis

Moacir Pereira 03/10/2017 | 18h13 Atualizada em

Está sendo velado neste momento no Crematório Vaticano, em Palhoça, o empresário Luiz Fernando Levy, que durante 20 anos presidiu o jornal Gazeta Mercantil, um dos mais importantes e premiados matutinos de economia do país. Ele faleceu no Hospital da Unimed, em São José. Sofreu crise renal e perdeu a consciência. O velório vai até as 19 horas.

Herdeiro de Herbert Levy, fundador da Gazeta Mercantil, Levy deixa a viúva, Cármen, e cinco filhos: Luciana, Mariana, Luiz Fernando, Sofia e Antônia.

O jornal foi fundado na década de 1920 e se tornou um dos mais tradicionais no ramo econômico do país. Em 2008, deixou de circular. Seu fundador, pai de Luiz Fernando, faleceu aos 90 anos, em 2002, em São Paulo. Ele também tinha problemas crônicos renais e nos pulmão e ficou por dias internados. Hebert foi deputado federal pela UDN (União Democrática Nacional) e exerceu o cargo de secretário da Agricultura do Estado de São Paulo no governo de Abreu Sodré, em 1967.

