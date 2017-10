Dutra entra na mira do Corinthians, Avaí trata de renovação e família aguarda

Série A 03/10/2017 | 18h46 Atualizada em

O atacante Junior Dutra está na mira do Corinthians. O jogador do Avaí, goleador da equipe no Campeonato Brasileiro (6 gols), tem sido destaque e aparece nas preferências do Timão para ficar como substituto do centroavante Jô para a temporada de 2018. Ainda antes de tomar conhecimento do interesse da equipe paulista, o Leão abriu as tratativas para renovar com o jogador. Porém, pelo que deu entender a família de Dutra, que administra a carreira dele, o momento é de espera.

O Avaí procurou os representantes do atacante, o pai e a mãe, com a intenção de prolongar o vínculo de Junior Dutra para a próxima temporada. O Leão prepara uma proposta, porém não vai fugir de seu orçamento ou sua capacidade financeira. O nome do atleta surgiu no Corinthians como uma opção barata, com rodagem suficiente e para que possa ficar como sombra de Jô.

Pais de Dutra, Sérgio e Sueli informaram por meio da assessoria de imprensa do jogador que não houve contato de algum clube por ele. Ainda, reiteraram que o foco do atleta está na permanência do Avaí na Série A e que o contrato dele para a próxima temporada só será discutido após o fim do Campeonato Brasileiro.

*com informações de Janniter de Cordes, da Rádio CBN Diário.

