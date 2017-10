Entrosamento com Ty Sandows favorece Careca na disputa pela vaga no ataque do Figueirense

Alteração na frente 04/10/2017 | 14h05 Atualizada em

A juventude aliada ao entrosamento. Essa é a mais provável aposta do técnico Milton Cruz para o Figueirense superar o Luverdense. Companheiros de Grêmio até metade deste ano, Ty Sandows, 22, e Nicolas Careca, 20, além de Joãozinho, devem formar o trio de atacantes para o jogo de sábado, às 19h, fora de casa. Com isso, Careca entra na vaga de Henan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

— O Careca é um jogador que eu joguei junto e conheço como ele atua, fica mais fácil para mim. As características não mudam muito, a movimentação é a mesma e não vamos estranhar. Ele tem mais imposição física que o Henan, e são coisas que vamos acertar — destacou o sul-africano Ty Sandows na coletiva de imprensa desta quarta-feira.

O sul-africano espera que entrosamento ajude o Figueira a trazer um resultado positivo do Mato Grosso. O adversário é o primeiro na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, 17º colocado com 31 pontos. Já o time catarinense ocupa a 15º posição, com 32.

— A gente vem numa crescente, pontuamos contra o Criciúma fora de casa e vencemos o Paraná em sequência. Vai ser um jogo difícil lá, eles perderam o último jogo e é uma briga direta, uma partida importante para sairmos dessa situação — disse o jogador.

Liberado pelo departamento médico, o atacante Zé Love deve ficar no banco. Na defesa, Henrique Trevisan deve retornar para a reserva, com Leandro Almeida reassumindo a titularidade na zaga ao lado de Marquinhos.

No treino do Figueirense na manhã desta quarta, Milton Cruz escalou o time com Saulo; Dudu, Marquinhos, Leandro Almeida e João Lucas; Pereira, Patrick e Marco Antônio; Joãozinho, Ty Sandows e Careca.

