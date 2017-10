EUA: criação de empregos despenca em setembro

Washington 04/10/2017 | 12h57

A criação de empregos privados caiu bastante em setembro nos Estados Unidos, por causa dos furacões - aponta uma pesquisa da agência de serviços digitais ADP divulgada nesta quarta-feira (4).

Foram 135 mil novos empregos privados no mês passado - número mais baixo do que os 160 mil esperados pelo mercado e muito menor do que os 228 mil criados em agosto (dado revisado).

"Os furacões Harvey e Irma afetaram o mercado de trabalho em setembro", afirmou o economista-chefe da Moody's Analytics, Mark Zandi, que participou do estudo.

"Mas, para além das tormentas, o mercado de trabalho continua resistente e sólido", completou.

* AFP