Família de bebê com tipo raro de leucemia faz campanha para doação de medula óssea em Itapema

O bebê Arthur Soares Antônio tem pouco mais de três meses, mas logo no segundo mês de vida teve um diagnóstico preocupante. O pequeno tem leucemia linfóide aguda (tipo LLA B) com mutação genética, segundo a família. Frente à impossibilidade de pôr fim à doença somente com sessões de quimioterapia, os pais, moradores de Itapema, criaram uma campanha nas redes sociais a fim de encontrar doador de medula óssea compatível com o menino.

A partir do perfil no Instagram @juntospeloarthurzinho, que já soma pouco mais de 314 seguidores, a família solicita que os moradores de Santa Catarina compareçam aos hemocentros mais próximos para cadastrarem-se junto ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). O cadastro é feito a partir da doação de 5 ml de sangue. Posteriormente, esse material é analisado e, caso haja compatibilidade, o doador pode ser chamado para realizar a doação da medula. Esse último procedimento, por sua vez, é feito em centro cirúrgico, com anestesia geral prévia à punção. A medula é capaz de se regenerar em cerca de 15 dias.

"Peço encarecidamente que sejam doadores, um ato simples que pode salvar uma vida. Há milhares de pessoas esperando por um doador compatível, quem sabe pode ser você. Cabe lembrar que não vai direto para o Arthur, e sim para o banco. Caso apareça alguém compatível precisando, eles entram em contato e confirmam se você quer fazer a doação", orientam os pais de Arthur.

É possível ter mais informações sobre o transplante de medula óssea neste link.

Hemosc pelo Estado

BLUMENAU Hemocentro Regional

(47) 3222.9800

Rua Teodoro Holtrup, 40

Vila Nova - 89.035-300

Estacionamento com acesso pela Rua Joinville

FLORIANÓPOLIS Hemocentro Coordenador

(48) 3251.9700

Av. Othon Gama D'Eça, 756

Centro - 88015-240

CHAPECÓ Hemocentro Regional

(49) 3700.6400

Rua São Leopoldo, 391 D

Bairro Esplanada - 89.812-565

CRICIÚMA Hemocentro Regional

(48) 3444.7400

Av. Centenário, 1.700

Bairro Sta. Bárbara - 88.804-001

JARAGUÁ DO SUL Unidade de Coleta

(47) 3055.0454

Rua Dr. Waldomiro Mazurechen, 80

89251-830

JOAÇABA Hemocentro Regional

(49) 3527.2200

Av. XV de Novembro, 23

Centro - 89.600-000

JOINVILLE Hemocentro Regional

(47) 3481.7400

Av. Getúlio Vargas, 198

Anita Garibaldi - 89.202-000

LAGES Hemocentro Regional

(49) 3289.7000

Rua Felipe Schmidt, 33

Centro - 88.501-135

TUBARÃO Unidade de Coleta

(48) 3626-7383

Rua Santos Dumontt, s/n

88.701-600

