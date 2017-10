Federação Catarinense marca data do conselho técnico do Estadual de 2018

Toque de Letra 03/10/2017 | 19h20 Atualizada em

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) convocou os dez clubes participantes do Campeonato Catarinense de 2018 para o conselho técnico. A reunião entre as equipes e a direção da FCF ocorrerá no dia 6 de novembro, na sede da FCF.

Em pauta, estará a fórmula de disputa do campeonato que, na próxima temporada, terá apenas 18 datas em razão da disputa da Copa do Mundo na Rússia. E aí vai acontecer a grande discussão: como elaborar um campeonato atraente com apenas 18 datas?

A Associação de Clubes já encomendou alguns estudos para avaliar a melhor fórmula de disputa. A mais óbvia seria a de pontos corridos, mas não haveria final e poderíamos ter algum clube disparando na disputa, tornando o Catarinense pouco atraente aos torcedores.

O leitor Horacio Nelson Wendel, de São Francisco do Sul, responsável pelas tabelas da Série A de 2001, 2002 e 2003, enviou sugestão à FCF o modelo de pontos corridos, com a tabela dirigida. Na proposta de Horacio, nas primeiras oito datas, os cinco grandes só enfrentam os cinco pequenos. Este ideia seguiria até o Carnaval. Após o Carnaval, nas dez datas seguintes, dois clássicos por rodada, totalizando os 20 jogos entre os grandes.

A ideia de Horacio é que os grandes joguem sempre contra os pequenos para dar um ânimo para estas cidades no início da disputa – Brusque, Tubarão, Lages e Concórdia. Com os grandes se enfrentando na reta final, segundo ele, haveria menos chances de alguém disparar na liderança da competição – e, após o Carnaval, com os times mais preparados, os jogos poderiam ter melhor nível técnico. A ideia está nas mãos da direção da FCF.