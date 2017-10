Figueirense deve ter os retornos de zagueiro e atacante diante do Luverdense

Série B 02/10/2017 | 18h41 Atualizada em

Um estava suspenso e o outro lesionado. O zagueiro Leandro Almeida e o atacante Zé Love entram na lista de opções do técnico do Figueirense Milton Cruz para o duelo contra o Luverdense. O defensor ficou de fora da vitória sobre o Paraná na sexta-feira por causa do terceiro cartão amarelo e, mesmo com a boa atuação do substituto, Henrique Trevisan, deve reassumir a posição. Já o atacante está recuperado de lesão e liberado para treinar.

O elenco alvinegro se reapresentou nesta segunda-feira no CT do Cambirela e iniciou a preparação para o confronto do próximo sábado, às 19h, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). Com a suspensão do atacante Henan, artilheiro isolado da Série B do Campeonato Brasileiro com 12 gols, Zé Love vira uma das alternativas para Milton Cruz. As outras duas possibilidades são a entrada de Nicolas Careca ou promover a estreia de André Luís no ataque.

Além de figurar fora da zona de rebaixamento após 101 dias, a semana do Figueira inicia com mais duas boas notícias. O atacante Jorge Henrique e o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni começaram a transição e podem estar à disposição na partida contra o Santa Cruz, dia 14, no Orlando Scarpelli. Já o lateral João Paulo segue no departamento médico.

O Figueirense ocupa a 15ª colocação no campeonato, com 32 pontos. Tanto o Luverdense (17º colocado com 31) quanto o Santa Cruz (18º com 29) são adversários diretos do Alvinegro na luta para escapar do Z-4.

