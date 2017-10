Grandes sindicatos e associações convocam greve geral na Catalunha

Barcelona 01/10/2017 | 20h17

Grandes sindicatos e organizações sociais convocaram neste domingo (1), em um comunicado conjunto, uma greve geral na Catalunha para terça-feira (3), devido à atuação policial para impedir a realização de um referendo de independência proibido pela Justiça.

"Condenamos energicamente a violência exercida por parte das forças de segurança do Estado para tentar impedir o referendo de 1º de outubro", afirmou o comunicado de uma plataforma que reúne 44 associações, entre elas os dois grandes sindicatos União Geral de Trabalhadores (UGT) e Comissões Operárias (CCOO).

"Convocamos toda a sociedade, patronais, empresários, sindicatos, trabalhadores, autônomos, entidades, instituições e todas e todos os cidadãos da Catalunha a uma greve no país na terça-feira, dia 3 de outubro", afirmaram.

Envolvido há anos em um conflito crescente com o governo conservador de Mariano Rajoy, o Executivo desta rica região do nordeste da Espanha celebrou neste domingo uma consulta sobre a independência, apesar da proibição do Tribunal Constitucional.

Já na madrugada de segunda-feira (noite de domingo no Brasil), o governo catalão anunciou a vitória do sim com 90% dos votos.

Segundo o porta-voz do Executivo regional, Jordi Turull, de um censo eleitoral de 5,3 milhões de pessoas, foram registradas 2,26 milhões de cédulas, das quais 2,02 milhões (90%) votaram pelo sim.

Durante todo o dia, a Polícia espanhola fez de tudo para tentar reprimir este referendo proibido pelo Tribunal Constitucional, em uma região que é um dos principais pulmões econômicos da Espanha.

Com este objetivo, agentes da Polícia Nacional e da Guarda Nacional espanholas entraram à força em algumas seções de votação para confiscar as urnas e outros materiais eleitorais, comprovaram jornalistas da AFP.

Em alguns casos, investiram contra grupos que opuseram resistência, disparando balas de borracha, segundo testemunhas.

A polícia tentou retirar as pessoas que impediam sua entrada aos centros de votação, empurrando-as ou arrastando-as. Vídeos exibidos nas redes sociais mostraram os agentes, inclusive, agredindo alguns ativistas com cassetetes.

Um total de 844 pessoas receberam "assistência de saúde" relacionada com estas investidas policiais, informou o governo regional catalão, segundo o qual, há dois feridos graves entre os mais de 90 registrados.

"As atuações policiais para desalojar violentamente milhares de pessoas que se reuniram nas seções da Catalunha e para apreender material para a votação são absolutamente inadmissíveis e são uma violação dos direitos civis e políticos e da convivência da sociedade catalã", denunciou o comunicado.

* AFP