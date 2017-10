Henan é desfalque e Figueirense tem três opções para a posição

Série B 04/10/2017 | 07h00 Atualizada em

Pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro, o Figueirense vai entrar em campo sem Henan. Goleador do campeonato, com 12 gols, ele vai ter de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e ainda precisa de tempo para se recuperar de dores musculares. O técnico Milton Cruz dispõe de três opções para substituir o artilheiro. E todas tem números distantes do camisa 9 do Figueira.

Principalmente depois das saídas do zagueiro Bruno Alves e do meia-atacante Robinho, Henan se tornou o destaque da equipe alvinegra. Pudera: 45% dos 31 gols do Figueirense nesta Série B tiveram a participação dele, seja no toque para o fundo das redes ou para que um companheiro balance o barbante. Dos 12 gols com sua assinatura, três foram em batida de penalidade máxima. Como na vitória por 1 a 0 sobre o Paraná, na última sexta-feira. Ele anotou no primeiro tempo, tomou o terceiro cartão amarelo (após 16 jogos pendurado) e saiu no decorrer do confronto em razão das dores.

Para manter o 4-3-3 que tem utilizado na arrancada do time para fora da zona de rebaixamento, o técnico Milton Cruz conta com três opções para substituir o artilheiro.

Zé Love larga na frente, ainda que tenha atuado pelos lados de campo para que Henan seguisse no comando do ataque. Recuperado de lesão muscular, voltou aos treinamentos nesta semana. O comandante ainda tem Nicolas Careca e André Luís, que não jogou nenhuma partida pelo Figueira até agora.

Confira a seguir os candidatos.

Zé Love

29 anos – 1,79m

12 jogos na temporada

12 partidas pelo Figueirense

3 gols marcados

O atacante chegou a jogar como referência em outros clubes, mas desde o retorno aos jogos, após cirurgia para retirada de hérnia, atua pelos lados de campo. Pelo Vitória e Goiás, nos últimos dois anos no futebol nacional, anotou sete gols.

André Luís

23 anos – 1,84m

21 jogos na temporada

0 partida no Figueirense

13 gols marcados (Rio Verde-GO e Ypiranga-RS)

Último jogador inscrito pelo Figueirense para a Série B, o atleta veio do Ypiranga-RS, que disputou a Série C. No clube alvinegro tem trabalhado para alcançar melhor condicionamento físico, e ainda não entrou em campo com a veste preta e branca.

Nicolas Careca

20 anos – 1,88m

6 jogos na temporada

4 partidas pelo Figueirense

1 gol marcado (F)

Apresentado em julho, vindo do Grêmio, chegou ao Orlando Scarpelli como centroavante e logo na primeira partida, a derrota por 4 a 2 para o América-MG, fez um gol. Porém, não passou disso e informou ontem que estava habituado a jogar pelos lados de campo no time gaúcho.

