JEC deve estrear na Copa Santa Catarina sem seu principal jogador

O Joinville deverá ter um desfalque importante na primeira rodada da Copa Santa Catarina, domingo, às 15h30, na Arena. O atacante Rafael Grampola (foto) continua em recuperação de uma caxumba. Como o jogador ainda não treinou, é pouco provável que ele esteja em campo diante do Tubarão. A tendência é de que o jovem Adriano, completamente recuperado de lesão, atue como centroavante neste confronto.

Já o volante Kadu e o zagueiro Henrique Mattos foram liberados pelo departamento médico do Joinville e começaram a fase de transição com a fisiologia. Se tudo correr bem, poderão estar à disposição no fim de semana.

A situação do lateral Alex Ruan é melhor ainda: ele treina desde sexta. O zagueiro Igor continua em tratamento no setor.