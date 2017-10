Mauro Ovelha está no lugar certo para levar o Concórdia de volta à Série A

Estadual 03/10/2017 | 07h30 Atualizada em

Mauro Ovelha alcançou seu maior título como treinador no Oeste de Santa Catarina. Foi ele quem comandou a Chapecoense na conquista estadual em 2011. A região o inspira, faz bem para o trabalho do técnico de 50 anos. Neste último domingo não levantou caneco, mas comemorou como se tivesse: seu trabalho no Concórdia rendeu o retorno à primeira divisão do Campeonato Catarinense.

Ele assumiu a equipe na quarta rodada, ajudou no reforço do plantel e no último domingo, com a vitória por 1 a 0 sobre o Marcílio Dias, em Concórdia, atingiu o objetivo quando o chamou para comandar o time do Oeste. Os contratempos na carreira do treinador neste início de temporada, com a demissão do Brusque ainda no início do Estadual e o rebaixamento com o Metropolitano, foram suplantados pelo sentimento de triunfo no Estádio Domingo Machado Lima.

– Vamos nos ater ao momento porque o futebol é o momento. E este momento é de felicidade. Afinal, o grupo é merecedor e comprometido. Foi muito guerreiro na competição até agora. A segunda divisão é difícil. Tivemos que superar até a logística (o clube mais distante em relação aos adversários), com viagens complicadas. Mas o grupo teve uma postura de quem queria chegar aonde chegou – elogia Ovelha, e que divide méritos.

Depois do dever cumprido, o treinador impõe outro. Ele quer comemorar também o título da Série B do Catarinense, como feito em 2015, no comando do Brusque.

– O objetivo foi alcançado, para nós e para o Hercílio Luz. Mas vamos em busca do título, porque sempre acrescenta ao currículo.

