Moreno propõe acabar com reeleição ilimitada no Equador

Quito 02/10/2017 | 22h47

O presidente do Equador, Lenín Moreno, propôs nesta segunda-feira acabar com a reeleição ilimitada para a presidência do país, com um referendo que também irá sugerir a inabilitação permanente de todos os políticos condenados por corrupção.

"A terceira pergunta da consulta será sobre o fim da reeleição ilimitada", anunciou o presidente, sem precisar a data do referendo.

A reeleição ilimitada para a presidência foi aprovada por Rafael Correa, antecessor de Moreno e com quem o atual presidente trava uma luta de poder.

Moreno - antigo aliado de Correa - é acusado pelo ex-presidente de se unir à oposição de direita para acabar com a chamada "revolução cidadã" no Equador.

* AFP