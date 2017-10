Morre o ex-zagueiro do Avaí Antônio Fidélis, o Veneza, campeão estadual em 1975 

Nota 02/10/2017 | 14h15 Atualizada em

O ex-zagueiro do Avaí Antônio Fidélis, 67 anos, mais conhecido como Veneza, morreu na manhã desta segunda-feira. Ele lutava contra um câncer e estava internado no Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon). Em nota em seu site, o clube lamentou a morte. O velório ocorre no cemitério de Coqueiros, a partir das 15h, e o sepultamento está marcado para as 17h, no mesmo local.

Veneza defendeu o Avaí entre 1974 e 1978. Foram 224 partidas e sete gols anotados. O clube azurra destaca na nota que ele era considerado por "torcedores e cronistas esportivos que o viram atuar como o maior zagueiro da história do Avaí e do futebol catarinense".

Pelo Leão, Veneza foi campeão Estadual de 1975. Na final, o Avaí venceu o Figueirense por 1 a 0 no Orlando Scarpelli, gol de Juti.

O ex-zagueiro ainda vestiu a camisa do América (SC) em 1973, e do Criciúma e do XV de Piracicaba (SP) em 1979.

