Morte do Reitor Luiz Cancellier abala a UFSC e causa comoção em SC

Moacir Pereira 02/10/2017 | 13h27 Atualizada em

A morte do reitor Luiz Carlos Cancelier de Olivo marca uma tragédia de grandes proporções e de forte impacto político pelas circunstâncias em que aconteceu. Abala a Universidade Federal de Santa Catarina, que já decretou luto oficial e suspendeu as atividades administrativas. A Reitoria recomendou também a paralisação das atividades acadêmicas, em respeito ao reitor falecido, a seus familiares e amigos e a toda a comunidade estudantil.

Cancellier estava afastado da UFSC desde sua prisão pela Policia Federal, na execução da Operação Ouvidos Moucos, que resultou na prisão de outras seis pessoas, professores e servidores da Universidade, que atuavam no programa "Universidade Aberta do Brasil", de ensino à distância.

Um clima de comoção e revolta contra sua prisão tomou conta do Beiramar Shopping, onde se deu o suicídio, com manifestações críticas de lideranças políticas, partidárias e amigos do reitor.

A secretária da Justiça e Cidadania, deputada Ada de Lucca, amiga há décadas do professor Cancelier, responsabilizou os responsáveis por sua prisão, declarando que além de totalmente injusta, causou a destruição de uma respeitável biografia acadêmica e destacada liderança política.

O corpo do reitor foi conduzido ao Instituto Geral de Perícia, depois de feitos os primeiros levantamentos no piso térreo, vão central do Beiramar Shopping. Após a morte, o corpo foi protegido por uma barraca verde providenciada pelos segurança do empreendimento, além do imediato isolamento do local, bem próximo do café central.

O reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo morava com um filho de 30 anos, Mikail, na Carvoeira, bem próximo do "campus" da UFSC e praticamente ao lado do novo prédio da Reitoria.

Estava separado da mulher Cristiane. Nos últimos dias manteve contato com os advogados, tratando do sonho de retornar à UFSC. Todos os assessores mais próximos e amigos da Universidade evitaram contato com Cancellier, visando protegê-lo contra especulações de que estiveram blindando-o em relação as investigações da Policia Federal.

